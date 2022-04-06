США пытаются добиться такой ситуации, при которой России пришлось бы выбирать между дефолтом и использованием оставшихся у нее валютных ресурсов.

Об этом в ходе регулярного брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«У России нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас, учитывая те калечащие санкции, которые мы ввели в действие. И им придется выбирать между тем, чтобы истощить оставшиеся ценные долларовые резервы <…> или объявить дефолт», — объяснила представитель Белого дома. (Газета.Ру)