Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и министр иностранных дел Китая Ван И 16–17 сентября провели переговоры на Мальте, на которых обсудили ситуацию на Украине и Тайване. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Также стороны обсудили ключевые вопросы американо-китайских отношений, проблемы глобальной и региональной безопасности и иные темы.

«США отметили важность мира и стабильности в Тайваньском проливе. Обе стороны обязались поддерживать этот стратегический канал связи», — говорится в сообщении.

Также стороны договорились проводить консультации на высоком уровне по ключевым направлениям для США и КНР. (Газета.Ру)