Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что потенциальные действия России по Украине приблизят военных НАТО, а не отдалят их от границ страны. Его слова приводит РИА «Новости».

«Если Россия продвинется в том, что уже может происходить, мы с нашими союзниками готовы наложить жесткую цену, которая повредит российской экономики и приведет именно к тому, чего она (РФ — «Газета.Ru») не хочет — больше потенциала НАТО ближе, а не дальше от российских границ», — сказал представитель администрации.

Он также сообщил, что такое предупреждение было доведено до российской стороны, в том числе по линии президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.