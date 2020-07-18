В Белом доме назвали умершего конгрессмена Льюиса иконой борьбы за гражданские права

Белый дом отметил вклад члена Палаты представителей Конгресса США Джона Льюиса, умершего в пятницу в возрасте 80 лет, в борьбу за равноправие.

«Республиканец Джон Льюис был иконой борьбы за гражданские права, и он оставил после себя наследие, которое никогда не будет забыто», — написала в субботу в своем Twitter пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

Ранее о смерти 80-летнего политика сообщила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Льюис считался одним из наиболее видных борцов за права темнокожего населения в США. Он был одним из организаторов знаменитого марша на Вашингтон, который провел в 1963 году Мартин Лютер Кинг. В Конгресс он впервые прошел в 1986 году и с тех пор 17 раз подряд занимал эту выборную должность, представляя один из округов города Атланта (штат Джорджия).(ТАСС)

| 2020-07-18T18:34:38+04:00 18 июля 2020, 20:39|12345 (Пока оценок нет)
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