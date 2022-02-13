Власти США считают, что состоявшийся в субботу разговор американского президента Джо Байдена и главы российского государства Владимира Путина был профессиональным и содержательным. Об этом заявил сотрудник администрации США высокого ранга на спецбрифинге для журналистов.

«Разговор двух президентов был профессиональным и содержательным, он продолжался немногим более часа», — сказал представитель. «Не было принципиальных изменений в динамике, которая имела место в последние несколько недель. Но мы считаем, что представили идеи, реализация которых отвечала бы нашим интересам и интересам наших союзников, укрепила бы европейскую безопасность, а также сняла бы некоторые из озабоченностей, о которых заявляла Россия», — добавил сотрудник. Он отметил, что США «ясно дают понять, что привержены защите суверенитета Украины, ее территориальной целостности и права стран на самостоятельный выбор механизмов безопасности».

Путин и Байден в ходе нынешней телефонной беседы условились о продолжении в предстоящие дни контактов между должностными лицами двух стран, сообщил представитель американской администрации высокого ранга. (ТАСС)