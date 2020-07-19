В Беларуси женщины объединились против Лукашенко

Оппозиционный кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и жена Валерия Цепкало Вероника ответили на слова действующего президента Александра Лукашенко о том, что «конституция страны не под женщину». Об этом сообщает РБК.

«Мы верим, что мы не второсортные, мы стоим наравне с мужчинами и верим, что мы победим», — сказала Вероника Цепкало после того, как ЦИК снял с выборов нескольких кандидатов-мужчин.

В конце мая Лукашенко заявил, что Беларусь не готова к женщине-президенту, добавив, что «у нас конституция не под женщину».

Президентские выборы пройдут в Беларуси 9 августа. Это будут уже шестые выборы для действующего президента Александра Лукашенко.