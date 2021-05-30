В Беларуси задержали главного редактора интернет-ресурса Hrodna.life Алексея Шоту. Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) в Telegram-канале.

Журналист был задержан в Гродно возле своего дома.

На сайте Hrodna.life уточняется, что ранее Шота работал в TUT.BY, доступ к которому ограничило министерство информации Белоруссии. Подробности задержания пока неизвестны.

По словам бывшей жены журналиста, «приехал автобус, его схватили неизвестные люди» и усадили в салон.

В Telegram-канале белорусского телеканала «Белсат» сообщается, что Шота находится в Гродно-Ленинском РОВД. Под его домом стоит полицейский автобус.

18 мая в Беларуси возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере» в отношении должностных лиц информационного портала TUT.BY. Доступ к сайту и его копиям был заблокирован. В этот же день издание сообщило о задержании более 12 сотрудников.