Беларусь пока не получила официального ответа Латвии на инцидент с государственным флагом республики во время чемпионата мира по хоккею, но намерена проявить настойчивость в расследовании дела. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук в воскресенье, 27 июня.

«Мы запросили латышскую сторону. Каков будет их ответ, мы не можем предполагать, но мы в расследовании этого дела будем настойчивы, целенаправленны и поступим в соответствии с национальным законодательством и нашими международными обязательствами», — сказал Стук в интервью телеканалу СТВ.

Он также добавил, что белорусский Следственный комитет проводит необходимый комплекс следственно-процессуальных действий в рамках уголовного дела, возбужденного против против главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича и мэра Риги Мартиньша Стакиса.

Ранее, 24 мая, Ринкевич и Стакис собственноручно заменили около одной из гостиниц в центре города, где проживали участвующие в чемпионате мира по хоккею национальные сборные, государственный флаг Беларуси на бело-красно-белое полотно, которое использует оппозиция республики. Это произошло после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair. (iz.ru)