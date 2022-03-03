Делегация Украины прибыла на место встречи с российскими представителями в Беларуси. Это второй этап переговоров.
Об этом сообщает советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в Twitter.
«Начинаем разговаривать с российскими представителями», — говорится в сообщении.
При этом он указал, что на повестке дня:
немедленное прекращение огня;
перемирие;
гуманитарные коридоры для вывоза мирных жителей из разрушенных или постоянно обстреливаемых сел и городов.
В состав украинской делегации вошел глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, а также заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.