Делегация Украины прибыла на место встречи с российскими представителями в Беларуси. Это второй этап переговоров.

Об этом сообщает советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в Twitter.

«Начинаем разговаривать с российскими представителями», — говорится в сообщении.

При этом он указал, что на повестке дня:

немедленное прекращение огня;

перемирие;

гуманитарные коридоры для вывоза мирных жителей из разрушенных или постоянно обстреливаемых сел и городов.

В состав украинской делегации вошел глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, а также заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.