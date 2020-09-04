В Беларуси собираются опубликовать записи «перехваченного разговора» Польши и ФРГ

В эфире белорусского телевидения покажут записи, якобы перехваченного разведкой разговора Варшавы и Берлина. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Запись будет опубликована 4 сентября в 21:00 (22:00 по бакинскому) на телеканале «Беларусь 24».

На этот разговор ссылался президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Лукашенко утверждал, что слова канцлера Германии Ангелы Меркель об отравлении Алексея Навального являются фальсификацией. (gazeta.ru)