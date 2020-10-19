В Беларуси пятеро журналистов арестованы на сроки от 13 до 15 суток

Октябрьский суд Минска в понедельник, 19 октября, постановил арестовать на 13 суток журналистку белорусского сетевого издания Onliner Дарью Спевак, а также на 15 суток четырех других журналистов — фотографа изданий БелаПАН и Tut.by Вадима Замировcкого, репортера Tut.by Всеволода Зарубина, сотрудника газеты «Белорусы и рынок» Артема Майорова и сотрудника вещающего на белорусском языке польского телеканала «Белсат» Алеся Любенчука.

Всех их признали виновными по статье о нарушении порядка проведения массовых мероприятий и по статье о неповиновении распоряжению должностного лица.

Дарью Спевак, Вадима Замировского и Всеволода Зарубина задержали 17 октября на студенческом марше, который они освещали. Как пишет онлайн-издание «Медиазона Беларусь», Вадим Замировский во время задержания имел при себе редакционное удостоверение и два фотоаппарата. (DW)