Бывший главный редактор белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега, задержанные в Минске после экстренной посадки рейса Ryanair, переведены из СИЗО под домашний арест, сообщили родители активистов в интервью Русской службе британской медиакомпании ВВС в пятницу, 25 июня.

По их словам, в настоящее время Протасевич и Сапега живут на разных съемных квартирах в Минске. Отчим Сапеги Сергей Дудич отметил, что для родственников перевод Софьи Сапеги и Романа Протасевича под домашний арест стал неожиданностью. «Мы находимся в шоке», — сказал он.

Со своей стороны отец Романа Протасевича Дмитрий сказал, что ему трудно комментировать происходящее. «Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели. Может, он втянут в какую-то политическую игру, — сказал Дмитрий Протасевич. По его сведениям, обвинения с его сына и Софьи Сапеги не сняты. «Если изменили меру пресечения, это улучшение их бытовых условий. В остальном, что будет дальше, неизвестно», — добавил он. (DW)