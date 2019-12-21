В Беларуси оппозиция протестует против интеграции с Россией

Белорусская оппозиция второй день подряд протестует в центре Минска против углубленной интеграции с Россией.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, акция не согласована с городскими властями.

Акция организована на Октябрьской площади, возле новогодней елки, в продолжение протестов, стартовавших накануне и приуроченных ко встрече президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в Санкт-Петербурге. К началу акции среди ее участников на площади собралось несколько десятков человек.

Договор о создании Союзного государства России и Беларуси был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к 20-летию союзного договора предлагалось принять программу углубления интеграции и отраслевые «дорожные карты».

| 2019-12-21T19:01:30+00:00 21 декабря 2019, 19:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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