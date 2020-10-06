В Баллыджа вместе с личным составом уничтожен склад боеприпасов ВС Армении — Минобороны

Контрнаступательная операция ВС Азербайджана успешно продолжается.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал пресс-секретарь министерства обороны полковник-лейтенант Анар Эйвазов, передает во вторник Trend.

По его словам, в различных направлениях фронта уничтожены три танка 63-го бронетанкового батальона, четыре РСЗО «Град» и живая сила ВС Армении.

«В Баллыджа вместе с личным составом уничтожен склад с боеприпасами ВС Армении. Боеприпасы из склада на территории Джабраильского района захвачены в качестве трофеев», — добавил Анар Эйвазов.

| 2020-10-06T21:35:02+04:00 6 октября 2020, 21:35|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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