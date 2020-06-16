В Баку выросло число заражений COVID-19

Как сообщает во вторник Trend, если на долю Баку на прошлой неделе приходилось 49,5 процента от числа заражений коронавирусом по всей стране, то сейчас это уже 50,2 процента.

На втором месте по числу заражений с 12,4 процента находится Гянджа-Газахская зона, третьем — Абшеронский полуостров с 12,3 процента. На низменную зону приходятся 8,8 процента, город Лянкяран — 7,2 процента заражений коронавирусом.

На настоящее время 1,7 процента заражений зафиксировано в Шеки-Загатальском, 1,5 процента — в Губа-Хачмазском, 1,2 процента — в Верхне-Карабахском регионах, 1,8 процента — в Горном Ширване. В стране наименьший показатель заражений коронавирусом зафиксирован в Нахчыване — 0,05 процента от общего числа.

Больше всего случаев заражений коронавирусом по Баку зафиксировано в Ясамальском, Хатаинском и Бинагадинском районах — 12,7 процента, 12,2 и 12,1 процента соответственно. Порядка 12 процентов случаев заражений зафиксировано в Сабунчинском районе столицы. В Насиминском районе — это 10,7 процента, в Сураханском — 9,6 процента, в Наримановском — 8,8 процента, в Низаминском — 7,3 процента, Гарадагском — 6,6 процента, Хазарском — 4,4 процента, в Сабаильском районе — 3,2 процента. Наименьшее число заражений коронавирусом по столице зафиксировано в Пираллахинском районе.

Из лиц, заразившихся коронавирусом, 21 процент находится в возрасте 50-59, 18 процентов — 30-39 лет, 5 процентов — до 9 лет, два процента лица — старше 80 лет. Женщины составляют среди них 54 процента, мужчины соответственно 46 процентов. Среди скончавшихся от коронавируса 35 человек (43 процента) составляют лица в возрасте 60-69, 19 человек (23 процента) — 70-79 лет, 15 человек (18 процентов) — 50-59 лет.

Отметим, что на сегодня в стране выявлены 10 324 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 5 739, скончались 122 человека. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 4 463 человек.

За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 386 898 тестов.