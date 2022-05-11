С 20 по 27 мая в Баку состоится первый международный пиано-фестиваль, сообщает #.
В течение недели ведущие зарубежные и азербайджанские виртуозы фортепиано дадут возможность зрителям насладиться хорошей музыкой. Каждый день недели на выбор меломанов концерты различных жанров, от классики до джаза.
Фестиваль проводится при поддержке Министерства Культуры Азербайджана.
Основатель и директор фестиваля Заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли.
Программа фестиваля представлена на сайте https://
Билеты уже в продаже.