С 20 по 27 мая в Баку состоится первый международный пиано-фестиваль, сообщает #.

В течение недели ведущие зарубежные и азербайджанские виртуозы фортепиано дадут возможность зрителям насладиться хорошей музыкой. Каждый день недели на выбор меломанов концерты различных жанров, от классики до джаза.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства Культуры Азербайджана.

Основатель и директор фестиваля Заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли.

Программа фестиваля представлена на сайте https:// bakupianofestival.com/

Билеты уже в продаже.