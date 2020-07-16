В Баку возле кладбища найдено тело младенца

Вопиющий случай, свидетельствующий о нравственной деградации отдельных представителей молодого поколения, произошел в Сураханском районе Баку 15 июля. В поселке Ени Сураханы на мусорной свалке в 17:15 кладбищенский сторож Сардар Бабаев (1957 г.р.) обнаружил тело новорожденного.

Об этом oxu.Az сообщили в правоохранительных органах.

Известно, что мальчик родился примерно за неделю до обнаружения. В ходе расследования сотрудники районной полиции установили личности родителей новорожденного.

Выяснилось также, что молодая женщина (имя не называется по определенным причинам) родила ребенка недоношенным в местной больнице. Спустя некоторое время новорожденный скончался, и поэтому врачи передали тело родителям для захоронения. Однако последние просто выкинули его на мусорную свалку, которая находится возле кладбища.

«Мы шокированы поведением родителей и считаем, что такие люди не имеют морального права рожать детей, ведь ничему хорошему они их не научат», — отметили правоохранители.