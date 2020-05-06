В Баку ведутся поиски телефонного террориста

Сотрудники Управления полиции Гарадагского района Баку расследуют факт телефонного терроризма.
Об этом oxu.az сообщили источники в правоохранительных органах.
5 мая, в 02:33, неизвестный мужчина позвонил на телефон экстренной службы МЧС (112) и, представившись Самиром Агаевым, сообщил, что на территории всех заводов, расположенных в поселке Мушвигабад, планируется совершение террористических актов.
Правоохранители отметили, что злоумышленник представился вымышленным именем. Однако был определен номер телефона, с которого поступил тревожный звонок.
В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят мероприятия по выявлению и задержанию телефонного террориста.
Отметим, что на территории поселка Мушвигабад расположен ряд заводов.