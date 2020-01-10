В Баку в связи со смертью студенток-иностранок возбуждено уголовное дело

В Баку по факту пожара, приведшего к смерти троих студентов, возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщили в Бакинской городской прокуратуре.

В прокуратуре Сабаильского района возбудили уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса АР, ведется следствие.

Вчера вечером на первом этаже двухэтажного жилого дома в Сабаильском районе столицы вспыхнул пожар. В однокомнатной квартире общей площадью 36 м² частично сгорели предметы обихода и электроприборы. Во время пожара в результате отравления продуктами горения погибли три студентки из Шри-Ланки.

Они учились в одном из университетов в Баку.