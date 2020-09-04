В Баку уволен скандальный чиновник: ждем продолжения абсурда

Злоключения, свалившиеся на голову представителя Бакинского транспортного агентства (БТА) Хикмета Бабаева, продолжаются с завидной частотой. Если вчера он удалил свой профиль в соцсети Facebook и получил нагоняй от руководства БТА, выраженный в виде принятия «административных мер» в его отношении, то сегодня он уже был уволен.

За день до этого БТА распространило информацию о том, что заявление, сделанное Хикметом Бабаевым – его личное мнение, которое не отражает позицию структуры. После увольнения Бабаева напрашивается логический вопрос – выходит, что БТА лишило своего сотрудника работы за то, что он высказал личное мнение?

В таком случае, почему же несколько лет назад не была уволена пресс-секретарь БТА Нурида Аллахъярова, которая откровенно хамила журналистам? Или руководство БТА полагало, что подобное поведение входит в обязанности пресс-секретаря, и поэтому не торопилось с ее увольнением?

Скандальная ситуация, из которой БТА хочет выйти сухим из воды, показывает на конкретном примере, насколько аморфной является эта структура и какой вред наносит она системе общественного транспорта своими неадекватными решениями.

Казалось, БТА разобралось в ситуации, отметив, что Х.Бабаев высказал свое личное мнение, но зачем же его увольнять? Что этим шагом БТА хотело довести до внимания общественности? Если лишний раз хотело продемонстрировать свою некомпетентность, то вновь прекрасно справилось с этой задачей.

Жаль, что БТА так не поступает с нерадивыми водителями и владельцами компаний-перевозчиков. Они точно грубо нарушают правила пассажироперевозок без опаски навлечь на себя какие-либо санкции со стороны БТА. А вот стоило кому-то из БТА сказать откровенную глупость в эфире телеканала, то его лишают должности… за выражение личного мнения. Ждем продолжения абсурда под названием «деятельность» БТА.