В Баку участились сильные ветра

Все увеличивающаяся частота ветреной погоды в Баку связана с глобальными изменениями климата.

Об этом заявил директор Института географии им. Г.Алиева Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Рамиз Мамедов, передает Trend.

Ученый отметил, что со временем частота и амплитуда скорости ветров будут только увеличиваться.

По его словам, последствия ветра проявляются не только в сносе крыш домов, опрокидывании деревьев, но и оказывают негативное влияние на суда и деятельность нефтяников в открытом море, строительные работы. Сильный ветер, который в народе называют «черным», также может привести к уничтожению растений на посевных площадях.

«Необходимо адаптироваться к последствиям ветра. Люди должны всегда быть готовы к ним», — сказал Р.Мамедов.