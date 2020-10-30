В Баку, Сумгайыте и Абшероне в выходные общественный транспорт не будет работать

В городах Баку, Сумгайыт и в Абшеронском районе, где действует ужесточенный особый карантинный режим, в выходные дни общественный транспорт не будет работать.

Решение об этом принял Оперативный штаб при Кабинете Министров.

Согласно принятому решению, с 00:00 31 октября до 06:00 2 ноября в городах Баку, Сумгайыт и в Абшеронском районе прекращается работа общественного транспорта.

Кроме того, в соответствии с изменением, внесенным в постановление «О дополнительных мерах в связи с особым карантинным режимом», общественный транспорт не будет работать с 00:00 31 октября до 06:00 2 ноября и в городах Гянджа, Евлах, Мингячевир, Шеки, Ширван, Лянкяран и в Гейгельском, Самухском, Сабирабадском, Губинском, Агстафинском, Билясуварском, Хачмазском, Исмаиллинском, Гахском, Загатальском, Джалилабадском, Масаллинском районах.

Отметим, что в Бакинском метрополитене пассажироперевозки приостановлены до 1 декабря.