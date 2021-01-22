В Баку стартовал Фестиваль британских фильмов: все фильмы – о женщинах!

Сегодня в Баку стартовал очередной Фестиваль британских фильмов. Событие проходит ежегодно, традиционно весной, но пандемия Covid – 19 внесла изменения и в график фестиваля, и в его формат и программу.

Объявляя об этом, организаторы фестиваля — British Council и посольство Великобритании в Баку сообщили, что шестой Фестиваль британских фильмов будет проходить в онлайн-формате до 22 февраля на платформе художественной ассоциации CoolConnections.

«Мы в British Council всегда стараемся уделять внимание социальным вопросам в том или ином проекте. Для фестиваля мы отобрали фильмы, отражающие социальную жизнь и ее возможности. В этом году мы решили посвятить фестиваль женщинам, так как очень большая доля легла на их хрупкие плечи, учитывая ситуацию с пандемией. Женщина, которая должна и работать, и уделять время детям, которые учатся дома, онлайн, а также уделять время дому, не забывая при этом о саморазвитии. И мы решили, что покажем фильмы сквозь призму женских историй. Это будут захватывающие истории необыкновенных женщин», — раскрывает # детали фестиваля арт менеджер British Council Диляра Ибрагимова.

Аудитории будут представлены 16 картин. Обычно, в рамках фестиваля демонстрируется от 7 до 10 фильмов, но благодаря тому, что фестиваль проходит онлайн за счет определенных экономий удалось расширить программу.

Киноманы смогут увидеть следующие картины:

«Зверь» (номинация на премию BAFTA за выдающийся британский фильм), «Для Самы» (лауреат премии BAFTA за лучший документальный фильм), «Плывем», «Мужики», «Скованный», «Макияж», «Рэй и Лиз», «Идеальная десятка», «Розовая стена», а также семь фильмов-лауреатов премии BAFTA в номинации «Лучшие короткометражные фильмы». Центральное место в программе в этом году заняла картина «Для Самы» (For Sama), которая получила премию за исследование жизни женщин, оказавшихся в зоне боевых действий.

Онлайн регистрация на фестиваль уже началась. Фильмы будут доступны для просмотра в любое время до 22 февраля. Регистрацию нужно завершить в течение 48 часов.

Фильмы будут доступны для просмотра после регистрации по адресу http://bit.ly/ britishfilmfestival или на сайте мероприятия: www.britishfilmfest.az

Продолжая вносить свой вклад в развитие общества равных возможностей для всех и каждого в мире, British Council в этом проекте уделяет внимание людям с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщила # Д.Ибрагимова, в рамках долгосрочного сотрудничества организации с Общественным объединением содействия людям с проблемами слуха, основанным Джамилей Абдуловой, в рамках фестиваля будет показан азербайджанский короткометражный фильм «Наргиз», снятый на языке жестов, с английскими и азербайджанскими субтитрами:

«В фильме показана история девочки по имени Наргиз, ее жизнь с родителями в условиях безработицы и сложных взаимоотношений в семье. Задействованная в этом проекте талантливая танцовщица, актриса Вусала Бабаева, невзирая на проблемы со здоровьем, сумела стать настоящей звездой. Выступала на сценах Киева, Баку, Тбилиси в рамках программы British Council – Unlimited. Считаю, что данный фильм – это прекрасная возможность обратить внимание на аудиторию, которая есть, но которую не всегда замечают», — резюмирует Д.Ибрагимова.

Все фестивальные фильмы будут демонстрироваться на английском языке с азербайджанскими субтитрами.

Партнером фестиваля является Министерство культуры Азербайджана.

Так, в рамках Фестиваля британских фильмов British Council совместно с Министерством культуры организует серию онлайн-встреч по вопросам художественного творчества на Facebook и YouTube для азербайджанских кинематографистов. Встречи пройдут с участием женщин — ведущих азербайджанских режиссеров, продюсеров и других специалистов.

Традиционно в день открытия фестиваля к участникам и гостям обращаются посол Великобритании и директор British Council. Традиция сохранена и в этом году, невзирая на переход в иной формат. Их приветствие к гостям представлено на платформе фестиваля.