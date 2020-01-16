В Баку школьным классам присвоены имена шехидов апрельских боев

Первое мероприятие в рамках реализуемого министерством обороны проекта «Шехиды не забываются» состоялось 16 января в школе-лицее №72 имени Фикрета Тагиева, расположенном в поселке Бакиханово Сабунчинского района.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие ветераны и участники апрельских боев, члены семей шехидов, учителя и ученики учебного заведения.

Большой интерес у учеников вызвала встреча с ветеранами и участниками апрельских боев Тахиром Мисирхановым, Узеиром Наджафовым, Джавадом Джавадовым, Агакиши Ализаде, Мубаризом Мамедовым.

Офицер азербайджанской армии, майор Анар Рзаев на встрече со школьниками рассказал, что с целью увековечивания памяти наших шехидов, пропаганды их патриотизма и героизма, повышения военно-патриотического духа среди школьников реализуется проект «Шехиды не забываются», в рамках которого передовым классам средних общеобразовательных школ присваиваются имена шехидов.

После участники апрельских боев и отличники школы повесили на дверях классных комнат памятные доски.

Директор школы-лицея Фаргана Аббасова отметила, что в средних учебных заведениях проводятся последовательные мероприятия для воспитания школьников в военно-патриотическом духе, увековечения памяти шехидов.

После в библиотеке школы-лицея состоялось мероприятие под названием «Шехиды не умирают», посвященное 30-летию трагедии 20 Января.