В Баку проводятся усиленные дезинфекционные мероприятия

В целях усиления борьбы с пандемией коронавируса (COVID-19) сотрудниками структур Исполнительной власти Баку с привлечением особой техники коммунальных служб проводятся усиленные дезинфекционные мероприятия на более чем 300 основных проспектах и улицах столицы.

Как сообщает Report, дезинфекционные работы ведутся не только на центральных столичных улицах, но также в поселках и жилмассивах. 

Столь широкомасштабные дезинфекционные работы проводятся уже в третий раз. К мероприятиям привлечены личный состав МВД республики и автотранспортные средства специального назначения.

| 2020-05-16T10:27:57+00:00 16 мая 2020, 11:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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