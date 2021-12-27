В бакинском ресторане «Шуша» состоялся фул фестиваль Christmas NY Fest, организованный кулинарным сообществом Azeri Home Chef.

В рамках фестиваля прошел креативный конкурс на лучшее блюдо к праздничному столу «Съедобная елочка» и конкурс детского рисунка, была представлена обширная развлекательная программа.

Организатор фестиваля, — создатель и руководитель сообщества Azeri Home Chef Фахранда Гасанзаде известна тем, что придумывает и воплощает в жизнь лучшие кулинарные проекты. И в этот раз ей и команде Azeri Home Chef удалось приятно удивить гостей и участников фестиваля.

В конкурсной программе фестиваля состязались 50 кулинаров любителей сообщества Azeri Home Chef.

Особую радость испытали дети — для них на фестивале был организован конкурс на лучший сладкий домик. Работ было так много, и все они были настолько оригинальны и креативны, что члены жюри решили наградить абсолютно всех юных кулинаров.

Что касается взрослого конкурса, то и здесь жюри пришлось поломать голову. Лучшим блюдом была признана «елка» профитроль с тунцом, авокадо, миндалем и овощами. Приготовила блюдо Майа Афсана.

«У меня большая семья, четверо детей. С детства люблю готовить и радовать своих близких разными вкусняшками и праздничными блюдами. Для меня и моей семьи Новый год — всегда волшебный праздник, я с детства всегда верила в чудеса, особенно когда загадываешь желания возле елки. И мои дети также обожают этот праздник и всегда ждут от Деда Мороза подарки под елочкой», — рассказала Майя Афсана #.

Второе место жюри присудило кулинару Таране Мамедовой, третье — Лейле Агаевой.

Член Союза художников Азербайджана и Французской Ассоциации STELLA ART INTERNATIONAL, известный художник Нигяр Нариманбекова выбрала и наградила участников детского конкурса рисунков, а также вручила свои этюды двум участникам кулинарного конкурса.

Всего на конкурс было представлено около 40 рисуноков. Дети изобразили на своих рисунках Новый год и чудеса, которые случаются в этот волшебный праздник.

Победителем конкурса стала 9-ти летняяЛейли Гаджиева, а два других участника — Тельман Бабаев и Эстер Мардахановаполучили поощрительные призы за творческую фантазию.

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