Стартовал международный турнир «Образование» среди борцов-юниоров (U-17) греко-римского и вольного стилей.

Как сообщили Report в Федерации борьбы Азербайджана, в первый день соревнований, организованных совместно с министерством науки и образования, силами померились борцы-вольники, выступающие в весовой категории 45, 51, 60, 71 и 92 кг.

Победу одержали Эльгюн Мамедов (45 кг), Седреддин Гасанов (51 кг), Джамал Аббасов (60 кг), Нурдаулет Сеидбеков (71 кг) и Новруз Ахмедханов (92 кг).

Отметим, что в соревнованиях наряду со спортсменами из Азербайджана участвуют более 200 борцов из Казахстана, Таджикистана, Франции, Великобритании и Израиля.