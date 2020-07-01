В Баку проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ

У пришедших на голосование измеряется температура, им выдаются маски и резиновые перчатки, одноразовые ручки.

Сотрудники посольства обращаются к избирателям с просьбой придерживаться санитарных норм и ограничений, введенных правительством Азербайджана с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране.

Председатель комиссии Сергей Степанов рассказал, что для обеспечения соблюдения правил процесса голосования перед кабинами установлены специальные щиты.

«Кабинки оборудованы по-особому, с целью исключить контакт с какими-либо поверхностями. В соответствии с санитарными правилами в них нет привычных тканевых занавесок, а для сохранения тайны голосования перед кабинками установлены особые щиты, которые не позволяют видеть голосующего», — рассказал он журналистам.