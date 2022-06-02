Делегация под руководством председателя Великого национального собрания Турции (ВСНТ) Мустафы Шентопа 2 июня прибыла с визитом в Азербайджан для участия в 7-м Международном конгрессе социальных наук «İNCSOS-Карабах”.

Как сообщает АПА, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги Азербайджана и Турции, делегацию парламента Турции встречали заместитель председателя Милли Меджлиса Фазиль Ибрагимли, глава группы по межпарламентской дружбе с Турцией Ахлиман Амирасланов, посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, посол Турции в Азербайджана Джахит Багчи и другие официальные лица.