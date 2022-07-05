Сегодня состоялась презентация исследования «Судьба квартала Тепебаши, последнего остатка национально-культурного и исторического наследия Азербайджана в Ереване: уничтожение и стирание исторических следов наследия азербайджанского народа в Армении».

Как сообщает АПА, в рамках исследования была получена информация об истории города Ереван, в том числе части Тепебаши, о начавшемся сто лет назад и продолжающемся до сих пор процессе систематического разрушения азербайджанского наследия в городе, а также об опасности полного уничтожения того, что осталось от квартала Тепебаши.