В руководстве Евросоюза все больше убеждены, что единственный надежный способ обеспечить долгосрочную финансовую поддержку Украины – это реализовать план Еврокомиссии по использованию замороженных российских резервов. Ведь Киеву может понадобиться более $200 млрд на оборону и бюджетное финансирование до конца десятилетия, если война будет продолжаться, рассказали Bloomberg люди, знакомые с планами ЕС.

Примерно такая же сумма в евро содержится на счете Банка России в депозитарии Euroclear в виде денежных средств, которые остались после погашения принадлежащих России европейских гособлигаций. Власти Бельгии, где расположен Euroclear, остаются главным препятствием на пути достижения принципиальной договоренности об использовании этих активов. Но страны ЕС постараются достичь политического соглашения на саммите лидеров государств в Брюсселе на следующей неделе, рассказали источники Bloomberg.

По их словам, если это удастся, Еврокомиссия быстро начнет юридическое оформление механизма перевода активов в пользу Украины, чтобы выделить первые деньги ко II кварталу следующего года. Киев получит около 140 млрд евро новых средств – в дополнение к 45 млрд евро, которые страны «большой семерки» уже частично перевели ему под залог будущих доходов от инвестирования российских активов.

Взятые со счета в Euroclear деньги предполагается заменить обязательствами стран ЕС погасить задолженность. Но сделать это придется только в том случае, если Россия начнет выплачивать репарации Украине за войну, которая она развязала на ее территории, и причиненные разрушения.

Бельгия требует, чтобы другие страны блока разделили с ней юридические и финансовые риски. Их совместная гарантия, которую предлагает Еврокомиссия, должна позволить по крайней мере частично выполнить это требование.