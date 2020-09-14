В Баку открываются театры, но пока не все

В сентябре театры Баку открывают новый театральный сезон, анонсируя премьеры, гастроли, одним словом, строят планы на оставшийся год. В этом году не будет традиционного театрального праздника: театры, хоть и готовы к открытию, но, к сожалению, не могут распахнуть свои двери для зрителей из-за эпидемиологической нестабильности.

Карантин, невзирая на снятие некоторых ограничений, продлен в Азербайджане до 30 сентября.

Но, некоторые театры, на радость зрителям, все же открывают свою сцену. Первым театром в Баку, который покажет свой спектакль «вживую» за весь период пандемии, станет ADO Theatre – Collective.

Как сообщается на официальной странице театра в соцсети Facebook, 17 сентября публике будет представлена постановка «Дождь, дождь, дождь» режиссера Эльзы Фуртадо по мотивам произведения известного французского драматурга Бернара-Мари Кольтеса «Ночь на пороге лесов».

В 50-минутном моноспектакле свой талант актера во всех красках раскрывает Эльмин Бадалов — основатель театра ADO. Герой Бадалова хочет говорить, общаться, но, сталкиваясь с непониманием людей, замыкается внутри себя, падает в пропасть собственных мыслей и фантазий. А на улице все идет и идет дождь…

Билеты на спектакль продаются в очень ограниченном количестве: в связи с эпидемиологической ситуацией, на каждый спектакль допускается не более 10 зрителей. При этом зрители должны быть в медицинских масках и соблюдать социальную дистанцию.

Одна из самых популярных театральных сцен Баку – Азербайджанский Государственный Академический Русский драмтеатр им. С.Вургуна также готов к открытию сезона и дожидается соответствующего решения Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.

В интервью # заместитель директора театра Ильхам Мамедов сказал, что до 30 сентября в Азербайджане действует режим карантина, а значит, театр будет закрыт:

«В любой момент после соответствующего разрешения, мы готовы распахнуть двери театра перед любимой публикой. У нас для зрителей много сюрпризов», — подчеркнул И.Мамедов.

По его словам, во время карантина в театре продолжалась работа над новыми постановками. Репетиции шли в режиме онлайн, благодаря чему зрителю будут представлены сразу несколько новых спектаклей.

Так, режиссер – постановщик из России Кирилл Заборихин покажет долгожданный спектакль «Сталин» по пьесе Эльчина, в котором задействованы молодые звезды Русского драмтеатра – Олег Амирбеков, Мария Дубовицкая, Заур Терегулов, Заур Искендеров, Рустам Керимов,

Джохар Абдуллаев, Ольга Арсентьева. Фарид Бахрамов, Турал Керимов, Майя Воробжанская, Мурад Исмайлов и др. Постановка осуществлена в рамках государственного заказа Министерства культуры Азербайджана.

Главный режиссер театра Александр Шаровский порадует зрителей спектаклем по роману Максуда Ибрагимбекова «Приходила женщина в черном» (инсценировка Владимира Неверова).

Еще один новый спектакль, который готовит своим зрителям Русский драмтеатр – «ВыбиРай». Над постановкой по пьесе Аллы Коровкиной работает режиссер и актриса Белла Сафина (Климашева). Художественным руководителем проекта является Ирана Таги-заде.

Ильхам Мамедов также напомнил, что в этом году театр отметит свой 100-летний юбилей:

«Это большое событие не только в жизни нашего театра, но и в целом, всей культурной жизни Азербайджана. Мы с большой ответственностью готовимся к этому событию», — сказал замдиректора.

«Событий много, планы – большие. В театре все готово к открытию. Мы с нетерпением ждем встречи со зрителем. Но и зритель должен запастись терпением и с понимаем отнестись к сложившейся ситуации. Главное – беречь себя, своих близких, соблюдать все рекомендации Оперативного штаба и помнить, что во многом улучшение эпидемиологической ситуация зависит от нашей социальной ответственности», — заключил Ильхам Мамедов.

Азербайджанский государственный академический музыкальный театр вступает в свой 111-ый театральный сезон.

Как сообщила # пресс-секретарь театра Фарида Асланова, в начале сентября творческий коллектив во главе с директором театра, заслуженным деятелем искусств Алигисметом Лалаевым обсудили планы в ходе видеоконференции.

Директор сообщил, что Академический музыкальный театр продолжит свою деятельность в соответствии с правилами, установленными Оперативным штабом при Кабинете Министров Азербайджана. В театре с нетерпением ждут встречи со зрителем, и после соответствующего разрешения театр вновь распахнет свои двери.

А пока деятельность коллектива продолжится в режиме онлайн, что также находит большой отклик среди зрителей и поклонников театра. За время карантина театр осуществил множество интересных онлайн проектов. В настоящий момент на YouTube канале театра с успехом продолжается онлайн проект «Гримерка», начатый в период пандемии.

Как сообщила # Ф.Асланова, 18 сентября театр проведет виртуальное мероприятие по случаю Дня национальной музыки и 135-летия великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова.

Большие планы на новый театральный сезон и у единственного в Азербайджане инклюзивного театра ƏSA. Недавно коллектив театра отпраздновал свое 4-летие. Художественный руководитель и главный режиссер театра Нихад Гуламзаде сообщил #, что за эти годы театр прошел через многие трудности, но на этом пути коллектив обрел уверенность в себе и любовь своих зрителей.

«Мы благодарны каждому за поддержку и веру в нас, и наше творчество. С нетерпением ждем встречи со зрителем. Наш юбилейный, пятый театральный сезон будет полон сюрпризов», — подчеркнул Н.Гуламзаде.