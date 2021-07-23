Сегодня пройдет подготовительное заседание суда над бывшим исполнительным директором упраздненного Фонда господдержки развития СМИ при Президенте Азербайджана Вугаром Сафарли и другими обвиняемыми.

Уголовное дело будет рассматриваться в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Азера Пашаева.

Напомним, ранее в Главном управлении по борьбе с коррупцией было завершено предварительное следствие по уголовному делу о незаконных действиях сотрудников упраздненного Фонда государственной поддержки развития СМИ.

В ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что бывший исполнительный директор фонда Вугар Сафарли, войдя в предварительный сговор со своими коллегами Бюньямином Исмаиловым, Адалятом Велиевым, Надиром Мамедовым и другими, злоупотребил своими должностными полномочиями, присвоил и растратил 18,5 млн манатов госсредств.

Кроме того, указанные лица подозреваются в нарушении требований законодательства о госзакупках, использовании госсредств не по назначению, завышении объемов и стоимости строительных работ, внесении в официальные документы заведомо ложной информации, а также легализации полученных преступным путем 5,7 млн манатов.

На основании собранных доказательств В.Сафарли и другим были предъявлены обвинения по статьям 179.4 (присвоение, совершенное с причинением особо крупного ущерба), 193-1.3.2 (легализация полученных преступным путем денежных средств в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса АР.