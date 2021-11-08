В Баку организовано шествие по случаю 8 Ноября-Дня Победы.

Как сообщает АПА, шествие началось в сопровождении военных оркестров Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского Министерства обороны и Учебного Центра Азербайджанской Армии.

Во время шествия, которое началось с круга Азнефть, в исполнении военного оркестра прозвучат патриотические песни и марши.

Курсанты Азербайджанской высшей военного училища имени Гейдара Алиева по маршруту Марша проносят азербайджанский флаг длиной 440 метров. Марш сопровождает отряд кавалерии.

Шествие до бульвара «Аг Шехер» завершится флешмобом, организованным при поддержке Общественного объединения «Региональное развитие». На флешмобе с участием молодых волонтеров будет создана композиция «Железный кулак» — символ Отечественной войны.