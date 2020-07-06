В Баку на входах в магазины организованы полицейские посты

В Баку на входах в магазины организованы полицейские посты, сообщает в понедельник Trend.

Сотрудники полиции запрещают покупателям входить в магазины без маски.

Также на входе в магазин измеряется температура клиентов, лица с температурой в магазин не допускаются. Проверки осуществляются во всех продовольственных магазинах и торговых точках Баку.

Отметим, что вчера за нарушение требований особого карантинного режима в административном порядке были арестованы 4, оштрафованы 2 294 человек, 548 из них – за не использование медицинских масок.

| 2020-07-06T11:50:56+04:00 6 июля 2020, 12:11|12345 (Пока оценок нет)
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