Обнародован прогноз погоды на 10 февраля.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове ночью временами ожидается снег, утром он постепенно прекратится. Днем преимущественно без осадков.

Умеренный северо-западный ветер во второй половине сменится северо-восточным.

Ночью будет 1-3° мороза, днем 1-3° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы, 777 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Временами туман. Восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 3-7° тепла, в горах ночью 12-17° мороза, днем 2-7° мороза.

На дорогах гололедица.