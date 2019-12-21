В Баку экстренно сел летевший в Москву самолет

В субботу, 21 декабря, из-за технических проблем самолет авиакомпании Azur Air, направляющийся из Гоа в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Баку. Об этом сообщили в пресс-службе бакинского Международного аэропорта имени Гейдара Алиева.

«Самолет, летевший из Гоа в Москву, попросил посадку в аэропорту Гейдар Алиев. Посадка была успешно совершена в 11:05 по местному времени (10:05 мск). Причина — техническая», — передает TACC сообщение пресс-службы.

В пресс-службе отметили, что за пассажирами прибудет другой самолет. На данный момент они находятся в аэропорту, где получат питание.

Напомним, днем ранее, 20 декабря, из-за проблем с двигателем экстренную посадку совершили двалайнера. Boeing-767 вылетел в Токио, но позже в одном из двигателей самолета вспыхнул огонь, и командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Из-за отказа одного из двигателей, в подмосковном аэропорту Жуковском экстренно приземлился самолет Ил-76 )(kp.ru)