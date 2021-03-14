В Баку едет председатель ОБСЕ

Завтра действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде приедет с визитом в Азербайджан.
Как сообщает АПА со ссылкой на ОБСЕ, в рамках визита А.Линде встретится с президентом Ильхамом Алиевым, министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и премьер-министром Али Асадовым, проведет переговоры по карабахскому вопросу и роли ОБСЕ в урегулировании конфликта.
В ходе встреч будут обсуждены и вопросы сотрудничества между ОБСЕ и Азербайджаном. Председатель ОБСЕ встретится и с представителями гражданского общества.
Отметим, что ожидается визит председателя ОБСЕ и в Армению.