В Баку едет председатель ОБСЕ

Завтра действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде приедет с визитом в Азербайджан.

Как сообщает АПА со ссылкой на ОБСЕ, в рамках визита А.Линде встретится с президентом Ильхамом Алиевым, министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и премьер-министром Али Асадовым, проведет переговоры по карабахскому вопросу и роли ОБСЕ в урегулировании конфликта.

В ходе встреч будут обсуждены и вопросы сотрудничества между ОБСЕ и Азербайджаном. Председатель ОБСЕ встретится и с представителями гражданского общества.

Отметим, что ожидается визит председателя ОБСЕ и в Армению.