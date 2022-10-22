29 ноября на сцене Дворца Гейдара Алиева выступит с концертом всемирно известный итальянский тенор Алессандро Сафина.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на музыкальном вечере в исполнении певца прозвучат новые и неповторимые музыкальные композиции.

Алессандро Сафина проявлял интерес к музыке с раннего детства. В 17 лет он поступил во Флорентийскую консерваторию, и через несколько лет начал выступать, как солист на лучших музыкальных сценах Европы. На Международном конкурсе вокалистов имени Чатия Ричарелли в 1989 году он выступил в главных ролях в операх «Богема», «Севильский цирюльник», «Любовный напиток», «Русалка», «Евгений Онегин».

Всемирно известный исполнитель Алессандро Сафина, обладающий необыкновенным тембром голоса, внешней привлекательностью и творческим энтузиазмом, исполняя оперные арии, стремится донести классические произведения до простого слушателя в доступной форме. В результате возник новый жанр, который сам исполнитель назвал «опера рок».

Отметим, что самый большой успех Алессандро Сафина завоевал в Нидерландах. Композиция «Луна» из альбома «Insieme a te» за 14 недель взошла на вершину хит-парада в Голландии. Сам альбом, четыре раза становившийся платиновым, несколько раз издавался в разных странах. Алессандро Сафина также выступал в дуэте с такими всемирно известными исполнителями, как Сара Брайтман, Элтон Джон, Эван МакГрегор, Барбара Хендрикс, Суми Чо. Кроме того, он снимался в кино и принимал участие в музыкальном оформлении фильмов.