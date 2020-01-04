В Багдаде простились с Сулеймани

Тысячи человек присоединились в субботу, 4 января, к траурному шествию в Багдаде по случаю государственных похорон и прощания с командующим спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал-лейтенантом Касемом Сулеймани, который был убит днем ранее в результате ракетного удара США в районе международного аэропорта Багдада.

Многие из собравшихся были одеты в белое, они несли флаги Ирака и военизированных формирований, лояльных Сулеймани. Как передает агентство AP, участники шествия оплакивали также заместителя главы группировки «Аль-Хашд аш-Шаби» Абу Махди аль-Мухандиса, который считался советником генерала. Наряду с Сулеймани и аль-Мухандисом в ходе воздушного удара США погибли еще порядка восьми человек, включая его спутников и охранников.

Тела и останки погибших членов группировки «Аль-Хашд аш-Шаби» будут захоронены, солдатов КСИР — доставлены авиатранспортом в Иран, который объявил трехдневный траур по Сулеймани.