«Зеленая зона» Багдада — район в иракской столице, где расположены посольства, в том числе посольство США, — рано утром в воскресенье подверглась ракетному обстрелу, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление иракских сил безопасности.

Согласно заявлению, которое цитирует агентство, первая ракета была сбита в воздухе, а вторая «упала на площади, повредив две машины».

«Зеленая зона» Багдада, а также международный аэропорт, к которому примыкает военный аэродром, время от времени становятся целями ракетных обстрелов из самодельных пусковых установок. Кроме того, обстрелам подвергаются иностранные военные базы на территории Ирака. Подобные инциденты в большинстве случаев не приводят к жертвам среди населения и существенному ущербу.(РИА Новости)