В столице Ирака в субботу 1 октября проходят демонстрации, приуроченные к третьей годовщине массовых антиправительственных акций 2019 года.

В числе манифестантов, собравшихся на площади Тахрир в центре Багдада, много сторонников лидера шиитского движения «Садр» Муктады ас-Садра.

Митингующие с иракскими флагами скандируют: «Наша жизни и кровь будут принесены в жертву Ираку!».

На сегодня также запланирована акция на площади Ан-Нусур в западной части иракской столицы.

В связи с массовыми выступлениями в Багдаде, полиция установила бетонные заграждения у въездов в охраняемую «Зеленую зону», где находятся дипмиссии и правительственные здания.

Первого октября 2019 года в Багдаде вспыхнули антиправительственные протесты, охватившие вскоре южные провинции страны. В стычках с силовиками погибло не менее 600 человек.

По давлением граждан правительство было вынуждено уйти в отставку. (Анадолу)