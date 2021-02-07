В Азербайджанской Армии состоялись церемонии принятия военной присяги

В соответствии с утвержденным Министром обороны годовым планом подготовки, 7 февраля в учебных частях и подразделениях Азербайджанской Армии состоялись церемонии принятия военной присяги молодыми солдатами.

Об этом передает Министерство обороны.

Церемонии начались с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики. Молодые солдаты торжественно приняли военную присягу и обещали быть верными своей Родине.

Затем представители Министерства обороны и командования воинских частей поздравили молодых солдат с принятием военной присяги, пожелали им быть дисциплинированными, честными и храбрыми при исполнении служебных обязанностей, тщательно изучать вверенные им оружие и технику и достойно выполнять свой военный долг перед Родиной.

В завершение состоялось прохождение торжественным маршем личного состава перед трибуной.

| 2021-02-07T18:07:17+04:00 7 февраля 2021, 19:23|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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