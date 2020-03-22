В Азербайджане зарегистрировано еще 12 фактов заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано еще 12 фактов заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

В настоящее время в Азербайджане 54 больных коронавирусом содержатся в спецбольницах под присмотром врачей, продолжаются меры по их лечению.

Отмечается, что случаи заражения COVID-19 в Азербайджане зафиксированы у прибывающих из-за рубежа лиц и инфицирования друг друга внутри страны.

«Мы еще раз призываем наших граждан строго соблюдать правила личной гигиены, требования и рекомендации Всемирной организации здравоохранения, Оперативного штаба при Кабинете министров.

От граждан требуется действовать в соответствии с мерами самоизоляции, выходить из дома только в случае серьезной необходимости, минимизировать контакты с другими лицами, не посещать места скопления людей и следовать другим правилам», — говорится в сообщении.