В Азербайджане зарегистрировано еще 12 фактов заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано еще 12 фактов заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

В настоящее время в Азербайджане 54 больных коронавирусом содержатся в спецбольницах под присмотром врачей, продолжаются меры по их лечению.

Отмечается, что случаи заражения COVID-19 в Азербайджане зафиксированы у прибывающих из-за рубежа лиц и инфицирования друг друга внутри страны.

«Мы еще раз призываем наших граждан строго соблюдать правила личной гигиены, требования и рекомендации Всемирной организации здравоохранения, Оперативного штаба при Кабинете министров.

От граждан требуется действовать в соответствии с мерами самоизоляции, выходить из дома только в случае серьезной необходимости, минимизировать контакты с другими лицами, не посещать места скопления людей и следовать другим правилам», — говорится в сообщении.

| 2020-03-22T18:02:47+00:00 22 марта 2020, 18:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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