В Азербайджане выявлено еще 56 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 88 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Один пациент с коронавирусом скончался.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 335 493 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 329 550 человек вылечились, 4 962 скончались, число активных больных – 981.

За последние сутки проведено 7 581, за прошедшее время – 3 675 862 теста на коронавирус.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 32 795 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 17 993, вторую дозу получили 14 802 человека.