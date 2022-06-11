В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 1 920 человек.

Об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня количество вакцинированных первой дозой составило 274 человека, второй дозой — 240 человек, третьей и более дозами – 1 288 человек, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата – 118 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 743 509, из них первую дозу вакцины получили 5 350 763, две дозы — 4 850 905, бустерную дозу — 3 294 460 человек. Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата — 247 381 человек.