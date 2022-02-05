В Азербайджане зарегистрировано 7 704 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 4 109 пациентов вылечились.

Как сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 23 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 691 180 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 641 538 человек, 8 846 скончались, активно больных — 40 796.

За последние сутки проведено 20 531 тест на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за прошедший период — 6 248 414 тестов.