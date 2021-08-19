В Азербайджане выявлено еще 3614 случая заражения коронавирусом (COVID-19), 1114 человек вылечились.

23 человека скончались.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 380 918 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 342 256 человек вылечились, 5 231 скончался, число активных больных – 33431.

За последние сутки проведено 15 786, за прошедшее время – 4 268 668 тестов на коронавирус.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 58282 человека. За день число получивших первую дозу вакцины составило 47690, вторую дозу получили 10592 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 5991016, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 3574157, вторую дозу получили 2416859 человек.