В Азербайджане выявлено еще 2706 случаев заражения коронавирусом, 1937 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

29 пациентов с коронавирусом скончались.

За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 45041 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 6583, вторую дозу получили 9746 человек. Число получивших бустерную дозу составило 28712 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 9798866, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 4980307, вторую дозу получили 4406811 человек.

Количество введенных в стране вакцин бустерных доз составило 411748.