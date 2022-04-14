В Азербайджане выявлено еще 15 случаев заражения коронавирусом, 24 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Один пациент с коронавирусом скончался.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 320 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 782 440 человек вылечились, 9 705 скончались, число активных больных — 175.

За прошедшие сутки проведено 4 008 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 759 211 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 7603 человека. За день число получивших первую дозу вакцины составило 552, вторую дозу получили 538 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 6018, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 495 человек.

Общее число доз вакцин составляет 13 574 804, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 332 840, вторую дозу получили 4 834 938 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 171 771, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 235 255 человек.